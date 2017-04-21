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В американском штате Арканзас провели первую за 16 лет в США двойную казнь
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25 Апреля 2017 09:10

В американском штате Арканзас провели первую за 16 лет в США двойную казнь

Джека Джонса приговорили к высшей мере за изнасилование и убийство молодой женщины, а также за покушение на убийство ее дочери. Марсель Уильямс признан виновным в убийстве студентки. Оба заключенных совершили преступления в середине 90-х и признали свою вину.

 

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