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В американском штате Аризона появились на свет необычные близнецы
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3 Января 2017 12:09

В американском штате Аризона появились на свет необычные близнецы

Малыши  родились с разницей  в пару минут, но в разных годах. Мальчик по имени  Соейр  родился в 23:51  31 декабря 2016 года, а его  близнец - Эверетт - 00:01   1 января 2017 года. Безусловно,  семейство  Брэндона и Холли Шэй  рады такому пополнению. По информации  местных СМИ, в эту же ночь в США наблюдалось еще два схожих случая - в Сан-Диего (в Калифорнии) и в Атланте (штат Джорджия).  

 

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