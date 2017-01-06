В американском штате Аризона появились на свет необычные близнецы

3 Января 2017 12:09

Малыши родились с разницей в пару минут, но в разных годах. Мальчик по имени Соейр родился в 23:51 31 декабря 2016 года, а его близнец - Эверетт - 00:01 1 января 2017 года. Безусловно, семейство Брэндона и Холли Шэй рады такому пополнению. По информации местных СМИ, в эту же ночь в США наблюдалось еще два схожих случая - в Сан-Диего (в Калифорнии) и в Атланте (штат Джорджия).