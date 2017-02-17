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В американском Нью-Джерси потерпел крушение пассажирский самолёт
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20 Февраля 2017 09:05

В американском Нью-Джерси потерпел крушение пассажирский самолёт

Воздушное судно протаранило несколько машин и едва не задело жилые дома в городе Бейонн. На земле, к счастью, никто не пострадал, а вот пилота спасателям пришлось вырезать из искореженного фюзеляжа. Ему удалось выжить. Мужчина госпитализирован. Причина крушения самолета пока не известна. 

  

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