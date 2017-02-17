В мире
20 Февраля 2017 09:05
В американском Нью-Джерси потерпел крушение пассажирский самолёт
Воздушное судно протаранило несколько машин и едва не задело жилые дома в городе Бейонн. На земле, к счастью, никто не пострадал, а вот пилота спасателям пришлось вырезать из искореженного фюзеляжа. Ему удалось выжить. Мужчина госпитализирован. Причина крушения самолета пока не известна.
Другие новости
20.02.2017 15:05 / В мире Побережье Испании страдает от наводнения из-за мощных ливней
20.02.2017 15:03 / В мире Германия в этом году планирует депортировать рекордное число мигрантов
20.02.2017 12:06 / В мире В Таджикистане за три дня сошли более 80 мощных лавин
20.02.2017 09:13 / В мире Лондон продолжает марафон европейских недель моды
20.02.2017 09:09 / В мире Falcon 9 вывел на орбиту корабль Dragon
20.02.2017 09:07 / В мире Парень попытался ограбить гастроном и скончался в больнице
20.02.2017 08:04 / В мире Мощный взрыв прогремел в центре столицы Сомали
20.02.2017 08:02 / В мире В Киеве стычки между активистами и силовиками завершились поздно ночью
20.02.2017 07:17 / В мире В Венеции продолжается легендарный карнавал
20.02.2017 07:07 / В мире На выборах в Эквадоре лидирует Ленин Морено
20.02.2017 07:05 / В мире Режим прекращения огня должен вступить в силу сегодня в Донбассе
19.02.2017 15:09 / В мире На полуострове Пунта Томбо собралось около миллиона магеллановых пингвинов
19.02.2017 15:08 / В мире Главный приз 67-го Берлинского кинофестиваля - у венгерской картины "О теле и душе"
19.02.2017 15:05 / В мире Растет число жертв шторма в Калифорнии
19.02.2017 15:03 / В мире "Нормандская четверка" вновь соберется 1 марта
19.02.2017 15:02 / В мире В Эквадоре сегодня пройдут президентские и парламентские выборы
18.02.2017 21:18 / В мире Масштабный форум. Из Мюнхена – наш корреспондент
18.02.2017 21:01 / В мире Дональд Трамп назвал ведущие СМИ США "врагами народа"