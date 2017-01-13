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13 Января 2017 15:09

В американском Детройте полыхает автовокзал

Крыша автобусного терминала рухнула, горят несколько транспортных средств. Прибывшая на место ЧП пожарная служба перекрыла отрезки улиц, прилегающих к месту возгорания. Местные СМИ сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв. Однако пока эту информацию официально не подтвердили.