В американском Детройте полыхает автовокзал

В мире
13 Января 2017 15:09
В американском Детройте полыхает автовокзалКрыша автобусного терминала рухнула, горят несколько транспортных средств. Прибывшая на место ЧП пожарная служба перекрыла отрезки улиц, прилегающих к месту возгорания. Местные СМИ сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв. Однако пока эту информацию официально не подтвердили.
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