В американском Денвере тестируют доставку пончиков с помощью беспилотников

2 Июня 2017 19:17

Еда на дом по воздуху. В американском Денвере, штат Колорадо, тестируют доставку пончиков с помощью беспилотников. Как отмечают авторы идеи, таким образом клиенты получают заказ в разы быстрее. Первыми обладателями пончиков, доставленных дронами, стали мэр Денвера и сотрудники местного полицейского управления и пожарного департамента. К слову, в США полеты беспилотных аппаратов строго регламентируются законодательством - из-за этого воздушная доставка пока не очень популярна. К примеру, дронам запрещается летать на дальние расстояния, на большой высоте и возле аэропортов.