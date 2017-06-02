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В американском Денвере тестируют доставку пончиков с помощью беспилотников
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2 Июня 2017 19:17

В американском Денвере тестируют доставку пончиков с помощью беспилотников

Еда на дом по воздуху. В американском Денвере, штат Колорадо, тестируют доставку пончиков с помощью беспилотников. Как отмечают авторы идеи, таким образом клиенты получают заказ в разы быстрее. Первыми обладателями пончиков, доставленных дронами, стали мэр Денвера и сотрудники местного полицейского управления и пожарного департамента. К слову, в США полеты беспилотных аппаратов строго регламентируются законодательством - из-за этого воздушная доставка пока не очень популярна. К примеру, дронам запрещается летать на дальние расстояния, на большой высоте и возле аэропортов.

  

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