В американском Арканзасе казнили уже четвертого заключенного за неделю

28 Апреля 2017 12:05

До этого власти штата не приводили в исполнение смертные приговоры более десяти лет. Осужденный, 38-летний Кэннет Уильямс, был признан виновным в убийстве двух человек, после того как сбежал из тюрьмы особо строгого режима. Там он отбывал срок за другое убийство. Адвокаты настаивали, что их подзащитный умственно отсталый, однако Верховный суд США отклонил их апелляции. Отметим, в Арканзасе в срочном порядке приводят в исполнение смертные приговоры. Дело в том, что в конце апреля истекает срок годности смертельных инъекций - дорогостоящие препараты выбрасывать не хотят.