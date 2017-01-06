В американском аэропорту ночью произошла стрельба

7 Января 2017 09:14

Во Флориде погибли пять человек, 8 ранены, 37 пострадали после инцидента. Стрелка полиции удалось задержать. ЧП произошло во втором терминале воздушной гавани Форт-Лодердейл в зоне выдачи багажа. Огонь по толпе прохожих открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго - психически неуравновешенный ветеран войны в Ираке. При этом у него была лицензия на оружие, которое он достал из своего багажа после прилета из Канады.