13 Февраля 2017 19:04

В Альпах в результате схода лавины погибли 4 человека, 5 пропали без вести. ЧП произошло в районе населенного пункта Тинь во французском департаменте Савойя. Как передает местная пресса, лавина шириной в 400 метров сошла в той части курорта, где нет подготовленных трасс. Обычно в таких местах катаются любители экстремальных ощущений. Экстренные службы Франции продолжают поиски выживших. В операции задействованы вертолеты и группы альпинистов. Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти.