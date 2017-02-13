В мире
13 Февраля 2017 19:04
В Альпах в результате схода лавины погибли 4 человека
В Альпах в результате схода лавины погибли 4 человека, 5 пропали без вести. ЧП произошло в районе населенного пункта Тинь во французском департаменте Савойя. Как передает местная пресса, лавина шириной в 400 метров сошла в той части курорта, где нет подготовленных трасс. Обычно в таких местах катаются любители экстремальных ощущений. Экстренные службы Франции продолжают поиски выживших. В операции задействованы вертолеты и группы альпинистов. Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти.
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