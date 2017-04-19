В акватории Черного моря затонул сухогруз "Герои Арсенала"

19 Апреля 2017 09:02

По предварительным данным, на его борту находились 12 человек. Пятерых моряков спасатели нашли живыми, поиски остальных продолжаются. Причиной крушения, судя по всему, стал сильный шторм. Сухогруз следовал из Азова в Турцию с грузом зерна. Экипаж состоит из девяти россиян, двух граждан Украины и одного гражданина Грузии.