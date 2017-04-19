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В акватории Черного моря затонул сухогруз "Герои Арсенала"
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19 Апреля 2017 09:02

В акватории Черного моря затонул сухогруз "Герои Арсенала"

По предварительным данным, на его борту находились 12 человек. Пятерых моряков спасатели нашли живыми, поиски остальных продолжаются. Причиной крушения, судя по всему, стал сильный шторм. Сухогруз следовал из Азова в Турцию с грузом зерна. Экипаж состоит из девяти россиян, двух граждан Украины и одного гражданина Грузии.

  

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