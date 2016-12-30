В акватории Черного моря сворачивают поисковую операцию

29 Декабря 2016 12:04

Все найденные обломки Ту-154 подняты из воды. Всего найдено более 1 800 фрагментов лайнера. Также обнаружены 20 тел и останки почти всех погибших. Накануне начались первые страховые выплаты родным жертв авиакатастрофы.

Расшифровка черных ящиков Ту-154 будет завершена на этой неделе, сообщают российские силовики. Состояние обоих бортовых самописцев хорошее. Также водолазы нашли сегодня на месте крушения Ту-154 большой моток пленки из третьего черного ящика без защитной оболочки. Она, скорее всего, разрушена, поскольку долго пролежала в морской воде. Однако эксперты надеются частично расшифровать запись.