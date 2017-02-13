В Agility Robotics произвели робота, который похож на цыпленка

13 Февраля 2017 15:15

Ученые американской компании Agility Robotics произвели робота, который похож на цыпленка. На создание "Кэсси" потребовалось 16 месяцев и миллион долларов. Робот, в основе системы движения которого механические ноги, а не колеса, - это новый этап в робототехнике. По мнению разработчиков, в перспективе он поможет людям избавиться от рутинных занятий - например, сможет доставлять продукты. Также в его силах будет проникать в труднодоступные места для спасения людей, оказавшихся в беде.