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В Agility Robotics произвели робота, который похож на цыпленка
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13 Февраля 2017 15:15

В Agility Robotics произвели робота, который похож на цыпленка

Ученые американской компании Agility Robotics произвели робота, который похож на цыпленка. На создание "Кэсси" потребовалось 16 месяцев и миллион долларов. Робот, в основе системы движения которого механические ноги, а не колеса, - это новый этап в робототехнике. По мнению разработчиков, в перспективе он поможет людям избавиться от рутинных занятий - например, сможет доставлять продукты. Также в его силах будет проникать в труднодоступные места для спасения людей, оказавшихся в беде.

  

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