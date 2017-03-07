В Афинах полиция жестко разогнала протестующих фермеров

8 Марта 2017 21:12

Аграрии пытались взять штурмом здание Министерства сельского хозяйства. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ и дубинки. Недовольство фермеров вызвано ростом налогов и увеличением отчислений в фонды социального страхования.

Пойти на непопулярные меры правительство Греции было вынуждено для получения кредита от ЕС и МВФ. В обмен почти на 90 миллиардов евро власти обязались ввести в стране режим жесткой экономии и реформировать социальную и пенсионную системы.