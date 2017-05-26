Главная>>В мире>>В Афганистане прогремел взрыв
В мире
RSS
В Афганистане прогремел взрыв
Скачать Поделиться

27 Мая 2017 15:04

В Афганистане прогремел взрыв

В Афганистане в первый день священного для мусульман месяца Рамадан прогремел взрыв. Смертник подорвал себя в заминированном автомобиле. Погибли 18 человек, среди которых двое детей. Шестеро ранены. Все пострадавшие доставлены в больницу. По некоторым данным, теракт произошел вблизи афганской военной базы. Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.

  

Другие новости

Беженцы бегут из Литвы Бежанцы бягуць з Літвы 26.05.2017 19:04 / В мире Беженцы бегут из Литвы
В Перу прошел День клоуна У Перу прайшоў Дзень клоўна 26.05.2017 09:09 / В мире В Перу прошел День клоуна

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =