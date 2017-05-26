В Афганистане прогремел взрыв

27 Мая 2017 15:04

В Афганистане в первый день священного для мусульман месяца Рамадан прогремел взрыв. Смертник подорвал себя в заминированном автомобиле. Погибли 18 человек, среди которых двое детей. Шестеро ранены. Все пострадавшие доставлены в больницу. По некоторым данным, теракт произошел вблизи афганской военной базы. Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.