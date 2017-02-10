В Афганистане аномальные морозы

11 Февраля 2017 12:02

В Афганистане снежные лавины и аномальные морозы привели к гибели по меньшей мере 191 человека. Еще сотни пострадали. Непогода принесла в регион обильные снегопады, которые не прекращаются уже более недели. Под удар стихии попали 20 из 34 провинций страны. Самая сложная ситуация наблюдается в Нуристане. Там снегопады привели к обрушению большого количества зданий и полностью парализовали движение автотранспорта. В регионе круглые сутки проходят поисково-спасательные операции.