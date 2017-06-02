Главная>>В мире>>В аэропорту Шарль де Голль эвакуируют пассажиров
В мире
RSS
В аэропорту Шарль де Голль эвакуируют пассажиров
Скачать Поделиться

3 Июня 2017 15:08

В аэропорту Шарль де Голль эвакуируют пассажиров

Срочные сообщения приходят из Парижа. В аэропорту Шарль де Голль полиция эвакуирует пассажиров. Опасения спецслужб вызвала сумка, оставленная неизвестным. Офицеры полагают, что внутри может находиться взрывное устройство с дистанционным механизмом детонации. Сейчас здание парижского аэропорта оцеплено. К месту направилась бригада саперов.

  

Другие новости

Теракт в Афганистане Тэракт у Афганістане 03.06.2017 15:06 / В мире Теракт в Афганистане

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =