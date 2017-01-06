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В аэропорту Китая из-за сильного тумана застряли около пяти тысяч человек
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4 Января 2017 15:10

В аэропорту Китая из-за сильного тумана застряли около пяти тысяч человек

Отменены 18 рейсов, остальные  временно задерживаются. Видимость в воздушной гавани временами не превышает 50 метров. Ранее центральная метеослужба КНР впервые объявила наивысший - красный - уровень тревоги по причине тумана. Мера касается Пекина, а также ряда крупнейших китайских провинций.

В американском штате Алабама оценивают ущерб, нанесенный сильным штормом с наводнениями и торнадо. Стихия унесла жизни не менее четырех человек. Порывы ветра и ливни   повредили  строения, пострадал и местный зоопарк.

 

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