В аэропорту Китая из-за сильного тумана застряли около пяти тысяч человек

4 Января 2017 15:10

Отменены 18 рейсов, остальные временно задерживаются. Видимость в воздушной гавани временами не превышает 50 метров. Ранее центральная метеослужба КНР впервые объявила наивысший - красный - уровень тревоги по причине тумана. Мера касается Пекина, а также ряда крупнейших китайских провинций.

В американском штате Алабама оценивают ущерб, нанесенный сильным штормом с наводнениями и торнадо. Стихия унесла жизни не менее четырех человек. Порывы ветра и ливни повредили строения, пострадал и местный зоопарк.