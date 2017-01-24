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В аэропортах Москвы из-за снегопада отменены и задержаны десятки авиарейсов
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25 Января 2017 07:16

В аэропортах Москвы из-за снегопада отменены и задержаны десятки авиарейсов

В Домодедове не менее 18-ти, растет число отмен и переносов в Шереметьеве. Из-за обильных осадков и гололеда на дорогах российской столицы произошли десятки ДТП. Накануне на регион обрушился сильный снегопад.
  

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