20 Марта 2017 15:08

В аэропортах Италии отменяются около половины рейсов из-за забастовки сотрудников авиакомпании “Аль Италия”. Стачка продлится до пяти вечера по местному времени. Ее объявили в знак протеста против массового сокращения персонала. Еще одну (уже суточную) забастовку профсоюзы наметили на 5 апреля. В прошлом году авиакомпания "Аль Италия" понесла потери в полмиллиарда евро и вновь оказалась у грани банкротства. На днях в отставку подал президент компании.