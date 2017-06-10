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В 26-ти провинциях Испании объявлен высокий уровень опасности из-за жары
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12 Июня 2017 15:05

В 26-ти провинциях Испании объявлен высокий уровень опасности из-за жары

Максимальная температура воздуха в отдельных районах может достигнуть 38 градусов. Высокие летние температуры в Испании не редкость, но все же СМИ страны напоминают жителям, как вести себя при таких погодных условиях.
  

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