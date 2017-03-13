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Уже завтра Великобритания может начать выход из Евросоюза
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13 Марта 2017 19:03

Уже завтра Великобритания может начать выход из Евросоюза

Уже завтра Великобритания может начать выход из Евросоюза. Ожидается, что сегодня Палата общин одобрит документ без поправок, внесенных ранее в Палате лордов. В случае положительного решения правительство немедленно запустит процедуру Brexit. А премьер-министр Тереза Мэй сможет официально сообщить партнерам из ЕС, что она в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора готова начать двухлетние переговоры.

И сегодня первый министр Шотландии Никола Старджен объявила, что на следующей неделе направит запрос в парламент о проведении референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства. Новое всенародное голосование должно пройти с осени 2018-го по весну 2019-го, то есть до окончания процесса выхода Великобритании из ЕС.

  

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