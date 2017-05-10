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Увольнение директора ФБР вызвало скандал в США
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10 Мая 2017 21:10

Увольнение директора ФБР вызвало скандал в США

Глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми был освобожден от должности этой ночью решением Дональда Трампа. Официальная причина отставки - попытки вмешательства в политику. В ноябре прошлого года по приказу Коми ФБР возобновило расследование скандала со служебной перепиской Хиллари Клинтон. Это произошло за несколько дней до президентских выборов и серьезно подорвало рейтинг кандидата-демократа. После окончания кампании Коми изучал связи Дональда Трампа с Россией. Кто сменит главу ФБР на посту - пока не ясно. Кстати, о своей отставке Джеймс Коми узнал из теленовостей, когда был в командировке. 

  

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