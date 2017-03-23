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Увеличилось число жертв теракта в Лондоне
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24 Марта 2017 09:01

Увеличилось число жертв теракта в Лондоне

Увеличилось число жертв теракта в Лондоне до четырех. Сегодня ночью в больнице скончался пожилой мужчина. Жители и гости британской столицы несут цветы к месту трагедии. По всей Британии приспущены государственные флаги. Накануне на Трафальгарской площади прошел траурный митинг. Память погибших почтили минутой молчания. 

Напомним, трагедия произошла в среду. Мужчина на внедорожнике сбил нескольких пешеходов на Вестминстерском мосту, попытался проникнуть на территорию парламента, смертельно ранил полицейского и был застрелен. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Уже известно, что террорист - 52-летний уроженец Великобритании Халид Масуд - имел судимости за ношение холодного оружия, насильственные действия и нарушение общественного порядка. Задержано еще восемь человек, подозреваемых в причастности к атаке.

  

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