24 Марта 2017 09:01

Увеличилось число жертв теракта в Лондоне до четырех. Сегодня ночью в больнице скончался пожилой мужчина. Жители и гости британской столицы несут цветы к месту трагедии. По всей Британии приспущены государственные флаги. Накануне на Трафальгарской площади прошел траурный митинг. Память погибших почтили минутой молчания.

Напомним, трагедия произошла в среду. Мужчина на внедорожнике сбил нескольких пешеходов на Вестминстерском мосту, попытался проникнуть на территорию парламента, смертельно ранил полицейского и был застрелен. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Уже известно, что террорист - 52-летний уроженец Великобритании Халид Масуд - имел судимости за ношение холодного оружия, насильственные действия и нарушение общественного порядка. Задержано еще восемь человек, подозреваемых в причастности к атаке.