Установлена личность террориста-смертника, совершившего взрыв в соборе Святого Марка

13 Апреля 2017 08:01

МВД Египта установило личность террориста-смертника, который совершил взрыв в соборе Святого Марка в Александрии. По данным полиции, это 31-летний Махмуд Хасан Абдалла. Он был сотрудником одной из нефтяных компаний. Ранее находился в розыске по уголовному делу и имел отношение к одной из террористических сетей. Напомним, теракты произошли 9 апреля в городах Танте и Александрии. В результате взрывов погибли 46 человек, более сотни были ранены. Ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство".