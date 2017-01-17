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Установлена личность террориста, который совершил нападение на ночной клуб в Стамбуле
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17 Января 2017 07:11

Установлена личность террориста, который совершил нападение на ночной клуб в Стамбуле

В Турции установлена личность террориста, который совершил нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. Это выходец из Узбекистана Абдул-гадир Машарипов. Подозреваемый арестован во время спецоперации в одном из жилых комплексов в стамбульском районе Эсенюрт. Официальных комментариев пока нет. 

Напомним, в новогоднюю ночь вооруженный мужчина расстрелял гостей ночного клуба. Погибли 39 человек, 16 из них - иностранцы. Пострадали 69. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

 

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