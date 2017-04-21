Установлена личность одного из организаторов теракта в центре Парижа

21 Апреля 2017 15:05

Как передают местные СМИ, нападавшему 39 лет. Его имя не называется. По неподтвержденным данным, это Карим Шофи. Преступник был в базе экстремистов, представляющих угрозу безопасности Франции. Ранее он отбывал тюремный срок за нападение на полицейских. Напомним, накануне преступники открыли огонь по полиции на Елисейских полях. Один человек убит, еще двое ранены. Пострадала туристка. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство". Несколько часов назад появилась информация, что второй участник стрельбы сам явился в полицию в бельгийском Антверпене. Однако позже стало известно, что между ним и атакой в Париже никакой связи нет.