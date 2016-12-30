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Ушла из жизни американская актриса Дебби Рейнольдс
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29 Декабря 2016 07:10

Ушла из жизни американская актриса Дебби Рейнольдс

Ушла из жизни американская актриса Дебби Рейнольдс — на следующий день после смерти своей дочери Кэрри Фишер. Она скончалась в больнице после инсульта. В 50-е и 60-е годы Рейнольдс снималась в голливудских комедиях, самой знаменитой из которых стала лента "Поющие под дождем". Ей было 84 года. А во вторник в возрасте 60 лет ушла из жизни ее дочь, актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в "Звездных войнах".

 

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