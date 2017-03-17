19 Марта 2017 15:10

В США ушел из жизни легендарный музыкант Чак Берри. Звезда рок-н-ролла 50-х годов умер у себя дома в Миссури в возрасте 90 лет. Чак Берри является одним из родоначальников рок-н-ролла. Он придумал новые гитарные ходы, которые потом стали классикой жанра. Его песни исполняли и исполняют чуть ли не все рок-группы мира. В 2004 году он занял 5-е место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Музыка Чака Берри шагнула и за пределы планеты Земля: в 77-м его диск отправляли в космос.