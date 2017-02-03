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4 Февраля 2017 12:14

Ушел из жизни Георгий Тараторкин

В Москве в результате тяжелой болезни ушел из жизни Георгий Тараторкин. О смерти 72-летнего народного артиста РСФСР сообщили сегодня в Театре Моссовета. Георгий Тараторкин — советский и российский актер театра и кино. В 1984 году он был удостоен звания народного артиста РСФСР. На счету Георгия Тараторкина десятки театральных и киноролей. Самая известная из них - Родион Раскольников в фильме "Преступление и наказание" 69-го года. Артист был секретарем Союза театральных деятелей России и возглавлял ассоциацию "Золотая маска".