Уровень террористической угрозы в Лондоне не будет повышаться

23 Марта 2017 09:00

Премьер-министр Великобритании заявила, что уровень террористической угрозы не будет повышаться. Во время вчерашней атаки в Лондоне, по последним данным, погибли уже 5 человек, 40 пострадали у здания британского парламента. А буквально несколько часов назад были эвакуированы пассажиры со станция метро "Северный Гринвич" из-за подозрительного предмета. Все подробности у Александры Пинчук.

Теракт произошел в 14:40 (по местному времени) в одном из самых популярных среди туристов мест Лондона: небольшой темно-серый внедорожник, ехавший по Вестминстерскому мосту, заехал на тротуар, сбив несколько человек, доехал до здания парламента, а там машину остановила полиция. Злоумышленник ударил 20-сантиметровым ножом полицейского, который скончался от ран. Скотленд-Ярд назвал имя погибшего у парламента полицейского. Это 48-летний Кит Палмер. Как сообщается, он прослужил в полиции 15 лет. Нападавшего застрелил другой сотрудник полиции.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Позвольте мне выразить соболезнование погибшим и пострадавшим при теракте. Я также хочу поблагодарить сотрудников полиции и экстренных служб, которые работали на месте совершения преступления, от имени всей страны за то, что они делают, чтобы успокоить общественность и обеспечить безопасность на улицах нашей столицы".

Среди раненых на Вестминстерском мосту трое полицейских, три школьника из Франции и пять туристов из Южной Кореи. Пока ни одна экстремистская организация не взяла на себя ответственность за нападение. Полиция считает, что нападавший мог быть связан с международными исламистскими террористическими группировками.

Марк Роули, глава антитеррористического подразделения полиции Скотленд-Ярда: "Полиции известна личность террориста. Однако пока рано называть его имя. Идет расследование, и спецслужбы сейчас пытаются выявить связанных с ним людей, а также возможных сообщников. Все произошедшее зафиксировали камеры наблюдения".

Сразу после теракта полиция оцепила и здание парламента, и резиденцию премьер-министра. Было остановлено колесо обозрения "Лондонский глаз", закрыта станция метро "Вестминстер". Движение на близлежащих улицах было также остановлено.

"Людей на большой скорости сбивал автомобиль. Словно в Голливудском боевике. Туристов рядом было очень много. Там были женщины, дети. Я только потом понял, что окажись я на метр ближе к машине, я бы тоже попал под колеса".

Одна из женщин пыталась увернуться от внедорожника и попала под колеса проезжавшего рядом автобуса. Еще одна прыгнула с моста в реку. И хотя Вестминстерский мост очень высокий, ее смогли вытащить из воды живой. Сейчас женщина в больнице. Один мужчина, перепрыгнув через ограду моста, упал не в воду, а на набережную и разбился.

"Своими глазами я видел, где-то 5 человек лежали на земле. Никто не понял, что происходит. Он двигался зигзагами, все произошло очень быстро, примерно за 10 секунд".

"Мы были на мосту. Нам показалось, что мы услышали выстрелы, обернулись и увидели автомобиль, который врезался в женщину. Я думаю, что это была женщина, я не на сто процентов уверена. И я слышала ее крики. И тогда мы снова услышали выстрелы и обернулись - на земле были тела".

Ровно год назад теракты произошли и в центре Брюсселя. Тогда жертвами нападений и взрывов стали свыше 30-ти человек, еще более 320-ти пострадали. Ответственность взяли на себя боевики группировки "Исламское государство". Кем был спланирован новый теракт в Лондоне, пока неизвестно.