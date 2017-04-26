27 Апреля 2017 09:02

Уровень преступности среди мигрантов в Германии бьет рекорды - в прошлом году он вырос более чем на 50 процентов. Таковы данные полиции. Как заявил министр внутренних дел Томас де Мезьер, "это не то, что следует замалчивать. Те, кто совершают серьезные правонарушения, теряют право на пребывание здесь". Серьезный рост количества преступлений наблюдался по убийствам, а также сексуальным домогательствам.