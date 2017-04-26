В мире
27 Апреля 2017 09:02
Уровень преступности среди мигрантов в Германии бьет рекорды
Уровень преступности среди мигрантов в Германии бьет рекорды - в прошлом году он вырос более чем на 50 процентов. Таковы данные полиции. Как заявил министр внутренних дел Томас де Мезьер, "это не то, что следует замалчивать. Те, кто совершают серьезные правонарушения, теряют право на пребывание здесь". Серьезный рост количества преступлений наблюдался по убийствам, а также сексуальным домогательствам.
Другие новости
27.04.2017 09:01 / В мире Рейтинг Терезы Мэй выше, чем у Маргарет Тэтчер
27.04.2017 08:02 / В мире Причастные к терактам в Париже в 2015 году задержаны
27.04.2017 08:01 / В мире В аэропорту Дамаска произошел мощный взрыв
27.04.2017 07:04 / В мире Египет с 1 июня перейдет на электронные въездные визы для туристов
27.04.2017 07:03 / В мире В Калининграде задержаны предполагаемые вербовщики террористов
27.04.2017 07:02 / В мире Начат процесс лишения депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен
26.04.2017 21:15 / В мире Эскадрилья современных истребителей-бомбардировщиков F-35 США прибыла в Эстонию
26.04.2017 19:11 / В мире США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
26.04.2017 19:07 / В мире Конференция по международной безопасности открылась в Москве
26.04.2017 19:05 / В мире В Минске прошло заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Украине
26.04.2017 15:10 / В мире NASA запустило в так называемый близкий космос специальный воздушный шар
26.04.2017 15:07 / В мире В российской столице проходит 6 международная конференция по безопасности
26.04.2017 12:17 / В мире Google меняет алгоритм, чтобы исключить из результатов поиска ссылки на "фейковые сообщения"
26.04.2017 12:12 / В мире Американские военные начали доставку оборудования для противоракетного комплекса THAAD в Южной Корее
26.04.2017 08:07 / В мире В Китае спустили на воду первый авианосец собственного производства
26.04.2017 08:01 / В мире Лидер французских националистов хочет мирных отношений с Россией и США
26.04.2017 07:11 / В мире Акцию протеста в бразильской столице провели представители индейских племен
26.04.2017 07:08 / В мире Ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка
События
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)