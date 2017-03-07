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Ураганный ветер заблокировал движение в американском штате Нью-Йорк
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9 Марта 2017 12:04

Ураганный ветер заблокировал движение в американском штате Нью-Йорк

Более миллиона человек остались без света. Линии электропередачи оборвали упавшие деревья. Весенний шторм спровоцировал и множество аварий. В городе Батавия сошел с рельсов поезд. Аэропорты работают в чрезвычайном режиме - порывы ветра затрудняют посадку и взлет лайнеров.

  

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