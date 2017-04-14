В мире
17 Апреля 2017 09:09
United Airlines снова в центре скандала
Сотрудники авиакомпании сняли с рейса молодую пару. Майкл Хол и его невеста Амбер Максвел собирались лететь на Коста-Рику отпраздновать свою свадьбу. Молодые люди перед вылетом пересели на другие свободные места в салоне самолета, которые, как оказалось, стоили дороже. В итоге молодых сняли с рейса. United Airlines пообещала отправить пару другим рейсом на следующий день. Между тем, накануне стало известно, что американская авиакомпания меняет правила снятия пассажиров с рейса. Теперь об этом предупредят за час до вылета, четко указывая причину. Напомним, предыдущий скандал, когда сотрудники United выволокли доктора из лайнера, привел к тому, что компания потеряла почти 800 миллионов долларов.
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