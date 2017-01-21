23 Января 2017 08:06

Американская авиакомпания United Airlines приостановила все полеты в воздушном пространстве США. Причиной транспортного коллапса стал компьютерный сбой. Программисты сейчас пытаются решить эту проблему, а пассажиры ожидают вылетов в переполненных залах ожидания. И, как стало известно буквально несколько минут назад, United Airlines возобновляет полеты и пытается вернуться в нормальный график. Авиакомпания принесла извинения своим клиентам.