United Airlines принесла извинения пострадавшему пассажиру

В мире
13 Апреля 2017 07:08
United Airlines принесла извинения пострадавшему пассажируАмериканская авиакомпания United Airlines решила вернуть деньги за билеты всем пассажирам переполненного рейса, с которого охранники силой сняли пассажира. Кроме того, глава авиакомпании United Airlines заверил, что подобные инциденты не повторятся в дальнейшем. Оскар Муноз добавил, что причиной инцидента стала "системная ошибка", из-за которой сотрудники не стали руководствоваться здравым смыслом, чтобы разрешить конфликт мирно. Глава компании принес извинения пострадавшему и его семье, а также всем клиентам и сотрудникам авиакомпании.
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