В мире
27 Апреля 2017 12:23
United Airlines намерена вернуть лояльность клиентов
Американская авиакомпания United Airlines после ряда скандальных случаев на ее рейсах намерена вернуть лояльность клиентов. В частности, компания сообщила о создании системы помощи пассажирам в случае изменения схемы их перелета при отсутствии свободных мест. Авиаперевозчик обязался не высаживать пассажиров, кроме тех ситуаций, когда есть угроза безопасности. А если на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете, добровольно отказавшиеся лететь пассажиры получат компенсацию в 10 тысяч долларов.
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