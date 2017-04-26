Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>United Airlines намерена вернуть лояльность клиентов
В мире
RSS
United Airlines намерена вернуть лояльность клиентов
Скачать Поделиться

27 Апреля 2017 12:23

United Airlines намерена вернуть лояльность клиентов

Американская авиакомпания United Airlines после ряда скандальных случаев на ее рейсах намерена вернуть лояльность клиентов. В частности, компания сообщила о создании системы помощи пассажирам в случае изменения схемы их перелета при отсутствии свободных мест. Авиаперевозчик обязался не высаживать пассажиров, кроме тех ситуаций, когда есть угроза безопасности. А если на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете, добровольно отказавшиеся лететь пассажиры получат компенсацию в 10 тысяч долларов.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =