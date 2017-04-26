United Airlines намерена вернуть лояльность клиентов

27 Апреля 2017 12:23

Американская авиакомпания United Airlines после ряда скандальных случаев на ее рейсах намерена вернуть лояльность клиентов. В частности, компания сообщила о создании системы помощи пассажирам в случае изменения схемы их перелета при отсутствии свободных мест. Авиаперевозчик обязался не высаживать пассажиров, кроме тех ситуаций, когда есть угроза безопасности. А если на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете, добровольно отказавшиеся лететь пассажиры получат компенсацию в 10 тысяч долларов.