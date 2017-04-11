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United Airlines на биржевых торгах потерял 600 миллионов долларов из-за вчерашнего скандала
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12 Апреля 2017 07:10

United Airlines на биржевых торгах потерял 600 миллионов долларов из-за вчерашнего скандала

Холдинг авиакомпании United Airlines на биржевых торгах потерял 600 миллионов долларов из-за вчерашнего скандала. Персонал авиакомпании силой вывел из самолета четырех пассажиров, чтобы посадить вместо них своих сотрудников. Сначала брокеры зафиксировали потери в миллиард, но позже акции немного отыгрались.

Напомним, вчера появилось видео из лайнера в аэропорту Чикаго. В заполненный самолет рейсом в Луисвилл сотрудники United Airlines решили посадить четверых своих коллег. Когда они предложили за освобожденное для них место 800 долларов и никто при этом не согласился, персонал вызвал охрану, которая выволокла случайно выбранных жертв. Один из них оказался врачом, который летел на срочный прием к пациентам.

  

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