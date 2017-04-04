Уникальный бриллиант “Розовая звезда” продан на аукционе "Сотбис"

5 Апреля 2017 08:01

Уникальный бриллиант “Розовая звезда” весом почти в 60 карат был продан на аукционе "Сотбис" в Гонконге за рекордный 71 миллион долларов. На камень претендовали три человека. Торги продолжались около шести минут. Имя покупателя не разглашается. Бриллиант найден в 99-ом году на алмазных месторождениях в Африке. На его обработку у ювелиров ушло около двух лет. На сегодня это самый большой в мире бриллиант розового цвета.