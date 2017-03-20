Уникальные способности показали миру золотистые ретриверы из Новой Зеландии

21 Марта 2017 09:07

Домашние питомцы умеют носить сумки, доставать чистое белье из стиральной машины, подавать различные предметы и даже поить из бутылочки маленьких ягнят, живущих на ферме. Их хозяйка не просто так увлеклась дрессурой. Женщине поставили диагноз "паралич Белла", и она поняла, что сильно облегчит себе жизнь, если научит своих ретриверов помогать по дому. Вся дрессировка происходит в форме игры, чтобы собакам было интересно.