Уникальное зрелище на Гавайских островах

12 Февраля 2017 15:12

Там вновь проснулся вулкан Килауэа - один из самых активных в мире. В его кратере образовалось озеро из лавы, а со склонов в Тихий океан стекают огненные потоки. Напомним, последнее извержение вулкана началось в январе, когда оно закончится - неизвестно. За ним круглосуточно наблюдают десятки специалистов с разных точек планеты.