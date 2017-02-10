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Уникальное зрелище на Гавайских островах
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12 Февраля 2017 15:12

Уникальное зрелище на Гавайских островах

Там вновь проснулся вулкан Килауэа - один из самых активных в мире. В его кратере образовалось озеро из лавы, а со склонов в Тихий океан стекают огненные потоки. Напомним, последнее извержение вулкана началось в январе, когда оно закончится - неизвестно. За ним круглосуточно наблюдают десятки специалистов с разных точек планеты. 

  

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