26 Декабря 2016 07:06

Еще одна печальная новость сотрясла информационные ленты сегодня ночью. Умер всемирно известный певец Джордж Майкл. Он мирно ушел в своем доме в графстве Оксфордшир в Англии. Официальные причины смерти артиста не названы, но полиция никаких подозрительных обстоятельств не нашла. Пять лет назад Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких мог потерять голос. Но в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении. Джордж Майкл выпустил шесть сольных альбомов, получил множество музыкальных наград, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Популярному исполнителю было всего 53 года.