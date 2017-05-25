Украинская служба телеканала "Евроньюс" прекращает свою работу

22 Мая 2017 12:03

Официальная причина - отсутствие финансирования. Отметим, украинская версия телеканала просуществовала 6 лет. В 2014 году новое руководство Госкомтелерадио и Национальной телекомпании Украины инициировало прекращение отношений как невыгодное, а также из-за невозможности влиять на контент. Однако в декабре 2016 года в Лионе журналисты украинской редакции приняли участие в забастовке против планов руководства прекратить вещание на украинском языке. Напомним, "Евроньюс" - европейский информационный телеканал с круглосуточным вещанием на 13 языках в 155 странах.