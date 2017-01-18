В мире
18 Января 2017 12:08
Украинская экономика восстановится до уровня 90-ых лишь через 45 лет
К такому выводу пришли специалисты из Института экономики и прогнозирования Академии наук этой страны. Ученые отметили, что даже в таком случае Украина будет в числе отстающих, поскольку темпы роста ВВП гораздо ниже, чем у других государств. Катастрофический разрыв связан с обвалом национальной экономики Украины в 2014-15-ом годах, когда сформировалась отстающая модель роста. Чтобы добиться хоть каких-то результатов, говорят ученые, стране нужен рост ВВП под 10% в год (для сравнения - сейчас он на уровне одного процента), а для этого необходимы реформы.
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