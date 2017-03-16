Украинская дочерняя компания российского Сбербанка ввела новые ограничения для физических лиц

16 Марта 2017 07:11

Украинская дочерняя компания российского Сбербанка из-за протестов ввела новые ограничения для физических лиц. В сутки выдают наличные на сумму до 30-ти тысяч гривен. Это чуть больше тысячи долларов. На такую же сумму установлен лимит на безналичные операции. Плюс 5-процентная комиссия за переводы в валюте. В пресс-службе сообщили: это необходимо, чтобы гарантировать стабильную работу банка на фоне противоправных действий. Ранее активисты заложили вход в центральное отделение Сбербанка в Киеве бетонными блоками, а власти Украины заговорили о санкциях. Поводом стал Сбербанк, который стал принимать паспорта самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве удостоверяющих личность документов.