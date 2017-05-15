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Украина заблокировала российские веб-ресурсы
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16 Мая 2017 12:07

Украина заблокировала российские веб-ресурсы

Под запрет попали соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того местным интернет-провайдерам запрещено предоставлять услуги доступа к сервисам Mail.Ru и "Яндекс". Согласно официальным сообщениям, президент Украины Петр Порошенко утвердил расширенный список физических и юридических лиц России, попавших под санкции. В черном списке и ряд российских телеканалов, а также "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и даже авиакомпания "Ютэйр". 

  

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