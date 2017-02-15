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Украина ввела режим чрезвычайной ситуации в энергетике
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15 Февраля 2017 21:20

Украина ввела режим чрезвычайной ситуации в энергетике

Как стало известно около часа назад, Украина ввела режим чрезвычайной ситуации в энергетике в связи с дефицитом поставок угля из Донбасса. А это треть электричества Украины и тепло в некоторых городах. Соответствующее решение принял сегодня Кабинет министров страны во время экстренного заседания. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что введение режима ЧС в энергетической отрасли стало вынужденной необходимостью.

  

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