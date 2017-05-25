Украина с 1 июля может полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией

25 Мая 2017 12:05

Власти Украины могут с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к правительству Украины. По информации издания, предлогом для такого решения Киева станет нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Российскую Федерацию из зоны конфликта в Донбассе". Пока железные дороги обеих стран не получали никаких документов о запрете движения поездов. Министр инфраструктуры Украины заявил, что Кабинет министров сейчас не рассматривает подобный вопрос.