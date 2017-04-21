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Украина прекращает поставки электроэнергии на территорию самопровозглашенной Луганской Республики
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25 Апреля 2017 09:08

Украина прекращает поставки электроэнергии на территорию самопровозглашенной Луганской Республики

Украина с этого дня прекращает поставки электроэнергии на территорию самопровозглашенной Луганской Республики. Приказ подписал министр энергетики. Киев объяснил это решение тем, что жители так называемой ЛНР не платят за электричество по установленным тарифам. Местная администрация установила для потребителей цены на уровне четырехлетней давности. Это втрое меньше действующих в Украине тарифов.  

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