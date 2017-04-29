Украина отмечает праздник труда

1 Мая 2017 15:07

Отмечает Первомай и Украина. В Киеве около тысячи человек прошли с утра по Крещатику в направлении Европейской площади. Флаги и воздушные шары с надписью 1 Мая несли демонстранты, прошел и оркестр барабанщиц.