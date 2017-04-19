Украина может ввести запрет на импорт российского угля

19 Апреля 2017 19:07

Соответствующие предложения внесены в правительство. Предполагается, что российский уголь заменят американским. В Минэнергетики Украины считают, что это выгодно и по логистике, и по цене. В середине февраля в Украине введено чрезвычайное положение в энергетике в связи с прекращением поставок угля из Донбасса. Неделю назад срок действия ЧП был продлен на месяц.