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Украина может ввести запрет на импорт российского угля
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19 Апреля 2017 19:07

Украина может ввести запрет на импорт российского угля

Соответствующие предложения внесены в правительство. Предполагается, что российский уголь заменят американским. В Минэнергетики Украины считают, что это выгодно и по логистике, и по цене. В середине февраля в Украине введено чрезвычайное положение в энергетике в связи с прекращением поставок угля из Донбасса. Неделю назад срок действия ЧП был продлен на месяц.

  

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