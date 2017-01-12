Уходящий хозяин Белого дома выступил с последним обращением к нации в качестве главы государства

11 Января 2017 21:20

По мнению Барака Обамы, итоги его президентства весьма позитивны. "Америка стала лучше и сильнее, чем в 2009", - отметил политик. Также без пяти минут экс глава государства обратился к американцам с традиционной идеей о "величии американской демократии" и необходимости ее защиты. Кстати, Обама стал вторым президентом США после Джорджа Буша-старшего, который выбрал местом своей прощальной речи не Вашингтон. Он обратился к нации из Чикаго, где долгое время жил и работал. Так чем же запомнится 44-й президент США и почему Обама плакал, прощаясь с должностью, расскажет Юрий Козлов.

Чикаго - столица штата Иллинойс - город, в котором началась политическая карьера Барака Обамы, 44-го президента США и первого в истории страны темнокожего хозяина Белого дома. За билетами в конгресс-центр McCormick Place выстраивались очереди людей. Многие отстояли на морозе несколько дней. Сами квитки можно было получить бесплатно, а вот за место в очереди поближе к кассе просили несколько тысяч долларов.

Как правило, прощальная речь - повод подвести итоги президентства. Достижения двух сроков, или восьми лет работы уходящий лидер уместил в одном абзаце.

Барак Обама, президент США: "Если бы восемь лет назад я сказал вам, что Америка преодолеет колоссальный кризис, перезапустит автомобильную промышленность, сможет на протяжении долгого периода создавать новые рабочие места; если бы я сказал вам, что мы откроем новую главу в отношениях с кубинским народом, без единого выстрела свернем иранскую ядерную программу, ликвидируем человека, стоявшего за терактами 11 сентября; если бы я сказал, что мы добьемся легализации однополых браков и обеспечим 20 миллионам наших сограждан доступ к здравоохранению – если бы я вам это сказал, вы бы, наверно, решили, что мы слишком уж замахнулись. Но мы это сделали. Вы это сделали. Америка стала лучше и сильнее, чем была, когда мы с вами только начинали".

Главной неудачей Обамы политологи называют его преемника - Дональда Трампа. Несмотря на все усилия президентской администрации и довольно грязную кампанию в СМИ, миллиардеру-республиканцу удалось опередить Хиллари Клинтон на ноябрьских выборах. Теперь многие реформы, которые отстаивал Барак Обама, могут быть отменены. В первую очередь, речь идет о спорной системе здравоохранения. Она предоставила доступ к медицинским услугам малоимущим американцам, но серьезно увеличила нагрузку на средний класс и госбюджет. Чем именно заменят так называемую оbamacare, до сих пор неясно, но то, что дни проекта сочтены, уже очевидно.

Пол Райан, спикер Палаты представителей США: "Мы должны действовать быстро, потому что реформа здравоохранения не работает. Это нужно понимать. Есть лучший путь - пациентоориентированная система с большим количеством вариантов и меньшими затратами".

О самом Трампе Обама в прощальной речи говорил немного. Но скрытая критика позиций республиканца присутствовала едва ли не в каждом фрагменте выступления. Уходящий президент много говорил о важности демократии и верности принципам свободы слова.

Хотя именно при нем разразился так называемый телефонный скандал, когда выяснилось, что американские спецслужбы прослушивали зарубежных лидеров, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, а имена Джулиана Ассанжа, Эдварда Сноудена и Бредли Меннинга долго не сходили с полос ведущих изданий.

Барак Обама, президент США: "Мы как граждане должны сохранять бдительность в отношении внешней агрессии, но мы также должны принять меры против ослабления ценностей, которые делают нас теми, кто мы есть. Именно поэтому в течение последних восьми лет я работал, чтобы поставить борьбу с терроризмом на более прочную правовую основу. Вот почему мы прекратили пытки, работали над закрытием Гуантанамо, реформировали законы".

Закрытие Гуантанамо - еще один провал уходящего президента. Хотя Обама действительно делал все, чтобы печально известная тюрьма прекратила существование. Сегодня Гуантанамо отмечает 15-летие. В ней содержатся 59 человек. В начале недели Дональд Трамп заявил, что все эти люди слишком опасны, чтобы выпускать их на волю.

Напоследок Обама назвал главные угрозы США - это Россия, против нефтяной отрасли которой вскоре будут введены новые санкции, и Китай. Поднебесная, уверяет Обама, никогда не сможет обогнать США по уровню влияния в мире. В МИД Китая, кстати, первой экономики планеты, отметили, что вопросы влияния в мире должны определяться мировым сообществом, а не какой-либо страной самостоятельно. Ну, и заключительная часть шоу - благодарности избирателям, коллегам, семье. В соцсетях этот момент уже назвали самым трогательным за все 8 лет президентства Барака Обамы.

Барак Обама, президент США: "Мишель Лавон Робинсон, девушка с Саус-Сайда. На протяжении последних 25 лет ты была не просто моей женой и матерью моих детей. Ты оставалась моим лучшим другом. Ты не выбирала роль, которая тебе досталась, но ты сыграла ее с присущими тебе изяществом, твердостью, чувством стиля и чувством юмора".

Оценить роль, которую 44-й руководитель США сыграл в истории государства и планеты, еще предстоит. С одной стороны, Обаму запомнят как человека, который сумел справиться с кризисом 2008 - в рамках своей страны, конечно же; с другой - как самого воюющего президента США. Оба его срока страна находились в состоянии войны, а попытки сместить ближневосточных лидеров Асада и Каддафи привели к страшным последствиям вроде усиления того же "Исламского государства" и миграционного кризиса. Как бы то ни было, в прощальной речи уходящий глава Белого дома намекнул на продолжение карьеры политика. Привлекательную вакансию без пяти минут экс-президенту также предложил музыкальный сервис Spotify. Компания опубликовала объявление, в котором говорится о поиске кандидата на место "президента плейлистов". Среди требований к соискателю - "по меньшей мере восьмилетний опыт управления уважаемой нацией" и наличие Нобелевской премии мира.